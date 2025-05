Em mais uma ação de campanha, os candidatos do ADN Madeira estiveram este fim de semana no Mercado do Santo da Serra, onde sublinharam a importância de revitalizar o setor primário como uma aposta estratégica para o futuro da Região.

João Abreu, cabeça de lista do ADN Madeira, foi claro na sua mensagem: ”Não podemos continuar a ignorar os agricultores e produtores locais. São eles que garantem parte da nossa soberania alimentar, preservam a paisagem que atrai milhões de turistas e mantêm vivas as tradições que nos definem como povo.”

O partido apresentou um conjunto de propostas para fortalecer o setor agrícola, entre as quais se destacam: Apoio à juventude rural, com mais formação, linhas de crédito e menos burocracia; Garantia de rendimento justo aos pequenos e médios produtores; Promoção da modernização tecnológica e inovação agrícola; Incentivos à sustentabilidade ambiental e combate ao desperdício alimentar; Fortalecimento das redes de comercialização locais e integração com o setor turístico; Apoio específico à agricultura familiar como base da coesão territorial.

Para o ADN Madeira, o setor primário é mais do que uma herança do passado: é um motor de desenvolvimento sustentável, de fixação da população nas zonas rurais e de proteção do território madeirense.