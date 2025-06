O Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional alertou, em comunicado, para “o descontrolo de entrada de veículos na Região”. Em comunicado, com declarações de Otília Sousa, o ADN refere que “durante o ano 2024 entraram 12.094 veículos na RAM, enquanto apenas 2.360 saíram pela mesma via marítima, verificando-se um “saldo” de 9.734 automóveis a mais nesta nossa limitada ilha em termos geográficos”. E, já neste ano de 2025, entre 01 de janeiro e 31 de maio já entraram 4.749 veículos, “sendo na sua grande maioria carros novos e destinados a rent-a-cars, revelador da origem do problema que enfrentamos presentemente na RAM”.

Na nota, “o ADN-Madeira alerta as autoridades competentes da nossa RAM, para que fiscalizem as rent-a-cars de forma a aferir da quantidade de carros que cada empresa tem ao serviço, se têm onde os estacionar e qual o destino dado aos carros que atingem uma elevada quantidade de kms e deixam de ser alugados, pois este ritmo alarmante de entrada de veículos na ilha da Madeira está-se tornando insuportável em termos de trânsito, assim como no elevado fluxo de carros nas nossas serras, com a consequente poluição e destruição das nossas zonas naturais que deveriam ser melhor protegidas por quem tem essa responsabilidade”.

Otília Sousa, que para além de militante do ADN é secretária Aduaneira na Alfândega do Funchal, também falou da quantidade de carros nas sucatas e defende que a Região deve ter “uma ideia da quantidade de automóveis existem a circular na RAM e passarmos a regular a entrada e saída de veículos, tirando partido do facto de apenas existir uma porta de entrada dos mesmos, logo deveria ser mais fácil controlar essas entradas e saídas”.