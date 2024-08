O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional alerta os pais e encarregados de educação para “os apoios escolares atribuídos pelo Município do Funchal, em que supostamente “pretendem garantir o apoio a todas as crianças, minimizando este impacto na sua vida, através de um apoio financeiro para as famílias fazerem face aos encargos com manuais e material escolar, ajustando os apoios atribuídos às famílias relativamente aos conferidos pelo Governo Regional, numa lógica de complementaridade” conforme pode ser lido no site da CMF.

Diz o ADN que não compreende a razão de, em todos os ciclos, apenas terem direito à atribuição de manuais e material escolar, os que tenham residência permanente no concelho há mais de um ano. Numa nota emitida pelo coordenador regional do partido, é referido que este tipo de apoios não pode ser discriminatório.