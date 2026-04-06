Adivinham-se novos constrangimentos no aeroporto devido à intensidade do vento

Os passageiros com viagens marcadas para os próximos dias poderão sofrer constrangimentos com os voos, no Aeroporto da Madeira, dada a intensidade do vento que é esperada para a Região.
Como noticiado pelo JM, há instantes, Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA, informa que a partir de quarta-feira, com a chegada de uma nova depressão à Madeira, as rajadas poderão chegar aos 90km/hora (110 nas terras altas).
“É muito provável que a partir de dia 8 ou 9 e até dia 12 possa haver realmente uma condicionante no funcionamento do Aeroporto da Madeira. Na tarde do dia 9 (quinta-feira), poderá haver uma diminuição temporária do vento, mas dia 10 volta o vento intenso e aguaceiros”, revela, ainda que esclarecendo que o período mais ventoso será na noite de quarta-feira.
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