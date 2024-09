Na sequência da manchete do JM, que hoje noticia que a Polícia Municipal do Funchal só deverá ser implementada no próximo mandato, a coligação Confiança reagiu em comunicado lamentando aquilo que entende ser “a vergonha de um Executivo paralisado”.

A coligação expressa “profunda indignação” perante o reconhecimento do executivo PSD, que “a um ano do final do seu mandato, admite publicamente a incapacidade de concretizar o projeto da Polícia Municipal”. Confiança considera que esta decisão é um reflexo de “gestão inerte e desconectada das reais necessidades da cidade”.

Enquanto o projeto é adiado, episódios de “violência e pequena criminalidade” continuam a proliferar, acrescenta. A fiscalização urbana, ao invés de ser eficaz, “tornou-se uma farsa executada para os olhos da comunicação social”, sem impacto prático no dia a dia dos cidadãos. Além disso, refere a coligação que o caos no trânsito persiste, sendo uma das promessas falhadas deste mandato.

A Confiança aponta também para o aumento dos “abusos por parte dos turistas”, o que compromete a harmonia nas áreas turísticas. O comunicado refere que o “sentimento crescente de insegurança e impunidade é o resultado direto da ausência de medidas concretas” por parte do atual executivo PSD, liderado pela coligação Funchal Sempre à Frente.

Na mesma nota, a oposição destaca que este é “mais um dos muitos falhanços de um executivo” que, em vez de apresentar soluções, tem optado por “propaganda, festas e cerimónias” que não resolvem os problemas reais da cidade.

A coligação também faz referência ao avanço de outras cidades no país, que já implementaram ou estão a expandir as suas Polícias Municipais, enquanto o Funchal permanece estagnado na “inoperância do PSD”. Citam um artigo do Jornal de Notícias que afirma que “Polícia Municipal vai chegar a mais oito autarquias em 2025”, sublinhando o contraste com a situação no Funchal.

A coligação Confiança reafirma, a concluir, o seu “compromisso em dotar o Funchal de uma Polícia Municipal competente, eficaz e à altura dos desafios de uma cidade em crescimento”. “Ao contrário do simulacro de governação que o PSD oferece, acreditamos que é urgente passar das palavras à ação. O Funchal merece muito mais do que promessas vazias e adiamentos indefinidos”, defende.