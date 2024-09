Bom dia!

A Câmara do Funchal admite que o projeto da polícia municipal venha a ser implementado apenas no próximo mandato. Questões relacionadas com a atualização do modelo seguido nas duas principais cidades do País – e que serve de referência para o Funchal - fazem antecipar demoras que não permitem prever agora a existência da polícia antes das eleições autárquicas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mais uma dor de cabeça. Abuso chegou às Queimadas. São cada vez mais as zonas críticas para as tradicionais excursões com turistas. Estacionamento abusivo leva a cancelar visitas e põe em risco operações de socorro. Taxa turística chega ao Funchal, Ribeira Brava e Calheta. Dia Mundial do Turismo assinalado entre elogios e preocupações.

Saiba ainda que o PS está preocupado com as primeiras chuvas e que o parque de estacionamento no Largo do Município foi chumbado. Projeto prometido em campanha eleitoral tem agora parecer negativo da Direção Regional de Cultura.

Não perca ainda a Cultura. Bia Caboz apresenta novo single. Artista madeirense explica à rádio JMFM o trabalho que apresenta hoje. Elogia a ilha, destaca a lusofonia e promete fazer a triangulação entre Brasil, África e Portugal.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!