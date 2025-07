A primeira sessão das ‘Conferências da Autonomia’, evento da responsabilidade da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, agendada para a próxima sexta-feira no Colégio dos Jesuítas, teve de ser adiada para data ainda a ser definida.

Esta situação deve-se aos constrangimentos verificados no Aeroporto Internacional da Madeira, que obrigaram ao reagendamento de vários voos, pelo que a vinda dos ex-ministros Carlos Tavares (do PSD) e de Fernando Medida (do PS) acabou por ser afetada.

A organização das ‘Conferências da Autonomia’ está a tratar de reagendar a iniciativa, acertando com as agendas dos ex-governantes.