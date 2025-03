Confirmado o adeus do PAN à Assembleia Legislativa da Madeira, um ano e meio depois de ter chegado ao parlamento nas Eleições Regionais de 2023, Mónica Freitas constatou que os madeirenses se uniram em torno do “voto útil” pela “estabilidade governativa”.

O desalento era notório e com algumas lágrimas à mistura, mas as palavras eram de conforto e de congratulação pelo trabalho realizado. “Cabeça levantada” ou “a vida continua” foram algumas das expressões mais ouvidas entre os apoiantes. Repetiu-se o suspense dos dois últimos atos eleitorais, nos quais o partido tinha conseguido eleger Mónica Freitas nos últimos instantes. Mas desta vez, os resultados finais não reservaram motivos para festejos. O desenrolar da noite eleitoral foi acompanhado de forma bastante comedida e com alguns semblantes mais carregados. O momento em que foram revelados os resultados finais aconteceu à porta fechada, enquanto Mónica Freitas se dirigia às mais de duas dezenas de apoiantes que se concentraram na sede do partido. Apesar do resultado, as palmas foram audíveis, poucos segundos antes de se abrirem novamente as portas, para que os jornalistas pudessem captar a reação da porta-voz do partido.

“É uma grande perda para a causa animal, mas não queremos deixar de agradecer às mais de duas mil pessoas que votaram no PAN, que nos deram esse voto de confiança”, começou por dizer.

Mónica Freitas frisou que os últimos meses “não foram fáceis”, com “duas legislaturas interrompidas por crises políticas”. Mesmo assim, considerou que “houve muitas conquistas do PAN ao longo deste ano e meio”. “Muitas mais tínhamos para dar, mas respeitamos a decisão dos madeirenses e porto-santenses.”

“Houve uma mobilização das pessoas para a questão do voto útil e como estava em jogo a governabilidade e estabilidade governativa da Madeira, acabaram por apostar nos maiores partidos. Parabéns ao JPP, mostra que há uma parte da população que quer dar oportunidade a uma alternativa democrática”, disse ainda a porta-voz do partido.