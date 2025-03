Alejandro Gonçalves, presidente do conselho de administração da empresa Horários do Funchal, acaba de referir, ao JM, que do total de motoristas que deveriam comparecer hoje ao serviço (72), fizeram greve apenas 14, o que corresponde a uma taxa de adesão de 20%.

Mais evidencia que “esta greve acabou por ser mais política do que propriamente pelo interesse do trabalhar”, tendo em conta que “foi explicado a este sindicato que o Governo em gestão não poderia se comprometer a responder às exigências dos motoristas”.

“Ou têm as 35 horas [de trabalho semanal] ou um aumento salarial, caso contrário fazem greve”, remata o presidente, referindo-se às reivindicações destes trabalhadores.