Adesão à greve dos motoristas deverá “ser semelhante à anterior”

Apesar de não querer divulgar a taxa de adesão dos motoristas à greve convocada, para esta quinta-feira, pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), o vice-presidente, Manuel Oliveira, garante que “será semelhante à anterior”.

Ao JM, o sindicalista confirma que estão em greve trabalhadores das três companhias de autocarros - Horários do Funchal, Rodoeste e CAM -, os quais se encontram, neste momento, em marcha para a Casa da Luz, onde se irão concentrar.

Manuel Oliveira garante que o objetivo não é contabilizar a taxa de adesão mas sim reivindicar aquilo que os trabalhadores objetivam, ou seja, a redução do horário semanal de trabalho e, com esta manifestação, perceber o impacto que a luta dos motoristas tem no quotidiano.