Pedro Coelho, cabeça-de-lista pela AD – coligação PSD/CDS, fez questão de reforçar hoje, durante a visita realizada pela candidatura àquela Ilha, o compromisso da AD para com todos os porto-santenses, nomeadamente em matérias essenciais como a da mobilidade.

Aliás, frisou o candidato, “em função daquilo que aqui ouvimos, vamos efetuar diligências junto da ANA para realizar as obras há muito prometidas para a construção da nova gare no Aeroporto do Porto Santo, também vamos trabalhar no sentido de sensibilizar a República para a importância de garantir-se, no inverno, duas ligações aéreas entre Lisboa e o Porto Santo e vice-versa por semana e, dado que nos foi dito que a Binter está a realizar uma saída tardia do Porto Santo, por volta das 10.00 horas da manhã e que os Porto-Santenses querem que esse voo seja feito mais cedo, porque muitos têm de se deslocar ao Funchal e ter mais tempo para tratarem dos seus assuntos pessoais e/ou profissionais, iremos tentar que haja esse ajustamento”.

Ainda em matéria de compromissos e na sequência da auscultação feita, o cabeça-de-lista destacou a urgência de ser garantida a nova Esquadra da PSP, assegurando que irá pressionar o Governo da República para que esta seja uma realidade nos próximos quatro anos.

Pedro Coelho que, nesta oportunidade, lembrou aos Porto-santenses que foi a AD que fez a revisão do Subsídio de Mobilidade, majorando o teto aplicável dos percursos com origem e destino no Porto Santo de 400 para 500 euros e que também foi a AD que resolveu a balbúrdia das prorrogações do contrato de concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo, que, no passado e em várias governações socialistas, causou grandes danos à vida dos Porto-Santenses e à economia local.