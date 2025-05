No município da Calheta, a AD foi a candidatura mais sufragada, com 58,01% dos votos.

A surpresa da jornada eleitoral foi o Chega, que terminou no segundo lugar, com 16,99%. O JPP foi terceiro, com 8,7%, enquanto o PS tem de se contentar com o quatro lugar, com 7,67%.

De resto, refira-se que a AD venceu todas as freguesias. Já o Chega só não foi o segundo mais votado em apenas uma, por sinal o Jardim do Mar.