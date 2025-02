A autarquia de São Vicente, em parceria com o JM, promove hoje um novo Fórum, desta vez em torno do tema ‘Urbanismo e Segurança’, que pode ser acompanhado nas plataformas do jornal, na JM FM e NaMinhaTerraTV.

No evento, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, voltam a ser quatro, os oradores. Já usaram da palavra José António Garcês, presidente da autarquia, Carlos Gonçalves, da Divisão de Urbanismo da Câmara Municipal de São Vicente, João Neves, da FM Construções, e João Paulo Rocha, do gabinete de Proteção Civil da Autarquia de São Vicente.

Neste momento, decorre o período de debate.

Assista aqui: