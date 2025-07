Está prestes a arrancar o oitavo episódio das Jornadas Madeira que hoje têm como palco Santa Cruz, mais concretamente no salão nobre da Câmara Municipal.

Entre as 10 horas e as 12h30, será feito o balanço do mandato autárquico por parte de quem tem liderado os destinos do concelho e das juntas de freguesia. Além disso, haverão dois períodos de debate onde a plateia pode dar a sua opinião e a colocar questões.