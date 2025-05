Dentro de momentos, terá início o segundo episódio da quinta temporada do projeto do JM ‘Jornadas Madeira’, desta vez com o foco no concelho de Machico.

A arrancar às 10 horas, o programa pode ser assistido através do site do JM e do canal naminhaterra.com, da rádio JMFM e das redes sociais do Jornal, contando com a presença na Mesa de João Bosco, presidente da Assembleia Municipal, Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, com moderação do diretor do JM, Miguel Silva, e de Miguel Guarda, responsável pela JMFM.

Para as ‘Jornadas Madeira’ em Machico, estão convidados os presidentes ou representantes das juntas de freguesia de Água de Pena, de Machico, Porto da Cruz, Caniçal e Santo António da Serra.

O público será também convidado a participar no debate, colocar questões e sugestões.

Acompanhe em direto: