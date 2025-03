A ilha de São Miguel, nos Açores, acolheu o 2.º Internacional Creative Jam, um evento que reuniu jovens das regiões parceiras do projeto ATLIC-Innoblue Communities, cofinanciado pelo Interreg Espaço Atlântico (2021-2027). Durante esta edição, os participantes apresentaram 14 projetos inovadores, abordando desafios ligados à sustentabilidade dos oceanos e à valorização dos recursos marítimos no âmbito da Economia Azul.

O grande vencedor do evento foi o projeto “Trash2Treasure”, que se destacou pela sua abordagem inovadora na transformação de resíduos marítimos em novos produtos sustentáveis. Entre os membros da equipa vencedora esteve Laura Correia, uma das jovens participantes da comitiva da ACIF-CCIM.

O segundo lugar foi conquistado pelo projeto “CiCloClear”, que apresentou uma solução para otimizar a reciclagem e a reutilização de plásticos retirados do oceano. A equipa contou com a participação de Nuno Vieira, outro representante da delegação da ACIF-CCIM.

“O 2.º Internacional Creative Jam demonstrou mais uma vez a importância da cocriação e do empreendedorismo jovem na promoção da Economia Azul, incentivando novas soluções para a sustentabilidade marítima. O evento permitiu a troca de experiências e a criação de redes de colaboração entre participantes de diversas regiões, reforçando o papel da juventude na construção de um futuro mais sustentável”, refere uma nota da ACIF enviada às redações.

Entretanto, a ACIF-CCIM inicia este mês as ações relativas à 2.ª edição Madeira do ATLIC, reforçando “o compromisso da região em continuar a promover o empreendedorismo e a inovação na Economia Azul, criando novas oportunidades para os jovens madeirenses desenvolverem projetos com impacto positivo nos oceanos”, conclui.