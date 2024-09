O Imovirtual lança, na Madeira, uma nova edição do programa de formação dedicado aos profissionais do setor. A Academia Imovirtual Roadshow é um evento gratuito, que se irá realizar no dia 18 de Setembro, entre as 9:45 e o 12:30, no hotel The Vine, no Funchal. D

esta forma, o conteúdo desta sessão tem como base apresentar dados sobre o mercado imobiliário, relativos à procura, oferta e preços médios do mercado, dicas que ajudam o consultor imobiliário a melhorar a sua performance e em seguida um debate sobre tendências.

“Neste sentido, o principal objetivo deste programa é totalmente focado na formação e na partilha de informação sobre temas relevantes e atuais do mercado que respondam às verdadeiras necessidades dos profissionais. Perante este contexto e com o intuito de dar mais voz aos profissionais do setor, o Imovirtual procurou conjugar o conteúdo educacional e informativo - como melhorar a performance e qual o panorama do setor por região -, com os temas atuais relevantes para os profissionais do setor. Assim, existirá uma mesa-redonda exclusiva e interativa conduzida pelo Real Estate Influencer Massimo Forte e várias entidades de renome, para que estas possam também partilhar a sua perspetiva sobre o setor imobiliário na região”, explica o portal, em comunicado.

Segundo Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, ”após o sucesso retumbante das edições anteriores no continente realizadas em Lisboa, Porto, Albufeira, Braga e Évora, com mais de 450 consultores a participarem e uma satisfação média de 4.6 em 5, estamos extremamente empolgados por levar a Academia à Madeira. Esta é uma oportunidade única para expandirmos o nosso alcance e oferecer aos consultores locais uma plataforma para crescimento profissional e troca de conhecimentos. A receção calorosa e o feedback positivo dos participantes confirmam a importância destas iniciativas no fortalecimento da comunidade imobiliária e na promoção de boas práticas no setor”.

As inscrições são abertas a todos os profissionais do setor e devem ser feitas aqui. Embora a sessão seja gratuita, requer inscrição prévia.

Agenda | Dia 18 de Setembro

9h45min: Check in

10h:00 Sessão com Ingrid Reyes | Key Account Manager Imovirtual & OLX Imóveis

10h45min: Coffee Break

11h:00 Mesa redonda com Massimo Forte | Real Estate Influencer e convidados.

Tema: Opinião sobre temas atuais do setor num painel interativo