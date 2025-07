Com a presença de Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues, pelo Governo Regional, e com António Jardim Fernandes a fazer as ‘honras da casa’, abriu esta sexta-feira mais uma edição da Expomadeira, a 40.ª, que terá o seu encerramento no domingo, 13 de julho.

No Estádio do Club Sport Marítimo, a organização da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal agrega cerca de 80 empresas, menos duas dezenas que na edição de 2024, em representação de 28 setores de atividade, trespassando todas as áreas de negócio.

O espaço funciona entre as 18h00 e as 23h00 de segunda-feira a sexta-feira e das 16h00 às 23h00 nos sábados e nos domingos. Tendo como referência as cerca de 37.000 visitas registadas no ano passado, a organização perspetiva nova boa afluência de pessoas, fixando os ingressos no valor de um euro por pessoa, sendo que grupos de quatro pagam apenas três euros. As crianças, até aos 12 anos, têm entrada gratuita.

O espaço abriu com a presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional da Economia, mas está já calendarizada a lista de outros visitantes / convidados, como sejam Micaela Freitas (sábado, às 16h00), Paula Margarido (domingo, às 16h00), Pedro Rodrigues (segunda-feira, às 18h30), Cristina Pedra (quarta-feira, às 18h00), Nuno Maciel (quinta-feira, às 18h00) e ainda Duarte Freitas, no domingo 13 de julho, dia de encerramento, pelas 17h00.

No espaço funcionará, como usualmente, a complementaridade gastronómica, tal como atuações musicais. Nesta sexta-feira, dia de abertura, atuam o Grupo de Teatro Bolo do Caco – Cozinheiros Chanfrados, e a Associação de Fadistas da Madeira, sendo que para amanhã estão convocados o Grupo de Teatro Bolo do Caco – Marinheiros de Chumbo, Lourenço Gonçalves e ainda a Old School Band.

Este ano, e de forma a assinalar a 40.ª edição da Expomadeira, a ACIF irá realizar uma entrega imediata/direta de prémios aos visitantes do evento, de forma interativa, com a colaboração das empresas presentes na amostra e do canal NAMINHATERRA TV.

O passatempo irá decorrer em frente ao espaço do expositor que oferece o prémio. A equipa do canal NAMINHATERRA TV irá colocar uma questão sobre a empresa em questão ou produto/serviço da mesma. O primeiro visitante abordado que responder acertadamente à questão colocada ganha o prémio.