Abertas as inscrições para o ‘Parlamento dos Jovens’

Estão abertas as inscrições para as escolas que queiram participar na edição Parlamento dos Jovens 2024/2025. ‘Novas Tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens’ é o tema desta 30.ª edição.

Recorde-se que o Programa ‘Parlamento dos Jovens’ é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, particular e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.

Constituem objetivos do Programa “educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política”, “dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses”, “promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões”, “incentivar a reflexão e o debate”, “proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais”, “estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria”, e “sublinhar a importância da contribuição para a resolução de questões que afetem o presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político”.

O programa ‘Parlamento dos Jovens’, da Assembleia da República, desenvolve-se em parceira com o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) e as Direções Regionais de Educação dos Açores e da Madeira.

Podem inscrever-se para participar no Parlamento dos Jovens todas as escolas do universo do ensino público, particular e cooperativo, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, abrangendo o Continente, as Regiões Autónomas e os círculos da Europa e de Fora da Europa.

A decisão de inscrição cabe à direção de cada escola, em articulação com o órgão de gestão pedagógica, formalizando-se com o envio de um formulário de inscrição eletrónico até à data indicada no calendário do Programa (o período de inscrições decorre de 2 de setembro a 25 de outubro).

Todas as informações sobre o Programa Parlamento dos Jovens são divulgadas através da página Internet. As escolas participantes devem estar atentas à informação que é necessário enviar à Assembleia da República em cada fase do Programa.

Faz 30 anos, em 2025, que foi criado o Parlamento dos Jovens.