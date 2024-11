A Câmara Municipal do Funchal promove, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal, uma nova edição do Concurso de Montras de Natal.

“Com a finalidade de realçar o encanto e beleza da cidade, especialmente nesta época festiva, o Concurso de Montras de Natal 2024 pretende estimular a adesão dos estabelecimentos comerciais da cidade, através da decoração, ornamentação e embelezamento das suas montras e fachadas, contribuindo, dessa forma, para uma maior atratividade de clientes e visitantes e, consequentemente, uma maior dinâmica de vendas”, refere a autarquia em nota de imprensa.

Esta iniciativa é uma oportunidade para o comércio tradicional enfeitar os seus estabelecimentos com decorações inspiradoras e alusivas à época natalícia e, ainda, se habilitarem a ganhar um prémio monetário pela sua originalidade e beleza, realça ainda a edilidade.

De acordo com a CMF, para além dos prémios para as melhores montras, a iniciativa de 2024 volta a reforçar o compromisso com a sustentabilidade, premiando a montra que melhor incorpore mensagens e materiais sustentáveis. “Esta categoria valoriza as decorações que promovem um Natal ecológico, com elementos reutilizáveis e naturais, contribuindo para uma festividade mais responsável e consciente”, acrescenta.

Assim, o município do Funchal convida os estabelecimentos comerciais da cidade a inscrever-se na iniciativa até ao dia 2 de dezembro, preenchendo, para o efeito, o formulário disponível nos sites oficiais: www.funchal.pt ou www.acif-ccim.pt.

Os prémios monetários, no valor global de 3.500 €, serão distribuídos da seguinte forma:

1º lugar - 1.000,00 €

2º lugar - 800,00 €

3º lugar - 600,00 €

4º lugar - 400,00 €

5º lugar - 200,00 €

Prémio Montra Sustentável - 500,00€