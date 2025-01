Bom dia!

Agenda partidária bastante tensa marca acelerado ritmo político antes das eleições antecipadas. No PSD: Manuel António acusado de esquecer que já foi arguido; no PS: Cafôfo surpreende Pereira e marca diretas e congresso; na IL: Camelo lidera lista e Morna fica de fora.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Barco do Ilhéu encalhou em três anos. Obra de Rigo 23 foi inaugurada em plena pandemia, mas a exposição ao tempo já causou estragos. O Município de Câmara de Lobos passa explicações para o Governo. A Direção da Cultura diz que vai intervir, mas não tem orçamento. O artista, a viver nos Estados Unidos, revela ao JM que alertou as autoridades para o “desleixo” e mostra-se “chocado”.

Destaque ainda nesta edição para uma série de Ocorrências. PSP regista mais acidentes e menos feridos. PJ apanha burlão da Venezuela na Madeira. GNR identifica suspeito de ‘jogo do bicho’. Homem da Camacha encontrado morto no Caniço.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!