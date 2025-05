Depois de o reitor Sílvio Fernandes ter tomado e dado posse à sua equipa de vices e pro-reitores, no Colégio dos Jesuítas, o presidente da Académica da Madeira destacou o número de alunos formados pela academia madeirense, cerca de 600 por ano.

Por outro lado, Ricardo Bonifácio afirmou que é importante as universidades terem autonomia, com uma voz forte também dos estudantes, que precisam de ver reforçado o seu papel nas universidades portuguesas. O estudante reconheceu a evolução da academia madeirense, mas confessou que “a universidade que temos ainda está longe da que sonhamos”. Entende que é preciso, entre outras medidas, atrair mais alunos, melhores infraestruturas, mais docentes e investigadores, mais financiamento, sob pena de ano para ano, a instituição perder alunos.

Pediu que a UMa tenha coragem para defender os seus princípios e não ceder aos conformismos. Lamentou que as obras previstas para o politécnico, no anterior CITMA estejam adiadas por falta de financiamento do PRR, entre outras notas que deixou no seu discurso. Saliente-se que antes da intervenção do reitor da Universidade da Madeira, estão a ser homenageados docentes e não docentes pelos anos de serviço.

Sílvio Fernandes vai ainda entregar medalhas a estudantes da UMa que se têm destacado em modalidades desportivas a nível internacional, nomeadamente a Francisco Gouveia, que se sagrou campeão mundial de Boccia, e de Jéssica Rodrigues, campeã do mundo de patinagem em velocidade no gelo.