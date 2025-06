“Com um valor global de 2.533 milhões de euros, está orientado para consolidar as medidas que têm garantido resultados efetivos e uma resposta sólida às prioridades da população”, afirmou, esta manhã, Duarte Freitas, na apresentação da proposta, “na qual o investimento público se concentra em áreas onde a ação pública faz verdadeiramente a diferença”.

Entre outras áreas, destacou a habitação, com o maior peso no investimento regional, absorvendo 24% da dotação global, seguindo-se a componente Saúde com 19% e as Respostas Sociais com 15%.

Neste contexto, o Governo Regional já entregou, até à data, 171 habitações e prevê concluir mais 275 até ao final do ano, seguindo-se outras 359 em 2026, no âmbito da resposta estruturada às necessidades habitacionais da população, lembrou

“Para o efeito, o Orçamento reforça a oferta da habitação em mais de 136 milhões de euros, quer através dos programas de apoio à aquisição e ao arrendamento, quer para o investimento em eficiência energética no parque habitacional”.

Em 2025, a prioridade é clara: a habitação deixou de ser uma promessa para se tornar realidade!”