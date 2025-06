“Mais do que uma celebração cultural, esta Festa – à qual nos associamos com grande orgulho e satisfação – é uma afirmação do valor dos nossos Emigrantes, pessoas de trabalho, resilientes, que nunca esqueceram as suas raízes e que continuam a contribuir para uma Madeira mais próspera, moderna e cosmopolita” afirma o presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/Madeira, Carlos Fernandes, que ontem marcou presença na I Edição da Festa Cultural Luso Sul-Africana, na freguesia da Ponta do Pargo.

Ocasião em que fez questão de vincar que que os nossos Emigrantes têm sido parte ativa e fundamental na afirmação da Região em todo o mundo, não só através do envio de remessas e de investimento, mas, também, como verdadeiros embaixadores da identidade madeirense além-fronteiras.

“A Madeira que temos hoje também se constrói com o esforço de quem tem regressado e a verdade é que estes homens e mulheres continuam a ajudar as suas famílias, continuar a investir na terra que os viu nascer e, ao mesmo tempo, continuam a promover a nossa cultura além-fronteiras, num contributo que o PSD/Madeira reconhece e valoriza” afirma o dirigente Social-democrata, frisando, igualmente, o papel extraordinariamente positivo que estes assumem quando regressam à Madeira e a dinâmica económica para a qual têm contribuído em vários pontos da Região.

Carlos Fernandes que, a este propósito, reforça que o PSD/Madeira continuará próximo das comunidades Emigrantes, ouvindo os seus anseios e envolvendo-as nas decisões que afetam o presente e o futuro da Região. “Vamos continuar, tal como até aqui, a acompanhar todas estas pessoas que regressam à nossa Região para trabalhar e vamos continuar a contribuir para que se sintam plenamente integradas, até porque somos uma terra que sabe receber os seus concidadãos que decidiram voltar”, assegurou.

Refira-se que esta iniciativa, promovida pela ALSAP – Associação Luso-Sul-Africana de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, junta madeirenses e sul-africanos num encontro que celebra os laços profundos entre a Madeira e a África do Sul, território onde vivem milhares de Madeirenses e seus descendentes.