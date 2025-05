O Parlamento Regional da Madeira entra hoje no último dia de discussão do Programa de Governo para o período 2025-2029, com a votação final do documento agendada para esta tarde, conforme estabelece o regimento da Assembleia Legislativa.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, apresentou o Programa de Governo para as áreas que tutela, referindo como desígnio “uma política que coloca no centro a dignidade e o desenvolvimento humano de cada madeirense e porto-santense, a sua valorização e a das suas necessidades”.

Paula Margarido fez questão de referir a todo o hemiciclo que “a Madeira foi a Região do País com maior redução da taxa de risco de pobreza (os tais 5,7 pontos percentuais) a que se seguiu a Região do Algarve (menos 3,3 pontos percentuais) e a Região do Oeste e Vale do Tejo (com menos 2 pontos percentuais)”.

“Entre 2017 e 2023, a taxa de risco de pobreza na Região reduziu-se em 8,4 pontos percentuais quando no País recuou apenas 0,7 pontos percentuais. Depois de dois dias de debate, a sessão de ontem foi marcada por um enfoque particular nos pilares económicos delineados pelo Executivo. O secretário regional da Economia apresentou metas ambiciosas para os próximos quatro anos, defendendo uma trajetória de crescimento sustentado e de valorização dos rendimentos dos madeirenses. Entre os principais objetivos, o Governo destaca o reforço do investimento público, o relançamento da concertação social e a defesa ativa dos interesses das regiões ultraperiféricas no próximo quadro comunitário da União Europeia”, elaborou a governante.

A conclusão da discussão do Programa de Governo, esta quinta-feira, encerra uma das etapas centrais do início da nova legislatura, sendo a votação do Programa determinante para a estabilidade política e a concretização das propostas anunciadas pelo Executivo.