A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, realiza, nos próximos dias 11 e 12 de outubro, as primeiras jornadas intituladas ‘A Linha da Frente na Visão do Operacional’.

As jornadas, que terão lugar no auditório do Comando Operacional da Madeira, constituem, de acordo com nota enviada à redação, uma oportunidade única para unir forças, partilhar experiências e fortalecer a colaboração interinstitucional.

Entre os temas abordados, estarão o voluntariado, o ingresso de novos elementos nas forças de segurança, Forças Armadas e Corpos de Bombeiros, primeiros socorros psicológicos, ajuda de pares, entre outros tópicos de grande relevância, num evento que conta com palestras e workshops apresentados por especialistas de renome, abertos a toda a comunidade.

As inscrições decorrem até dia 9 de outubro, através do link: https://docs.google.com/forms/d/1vJkDKX5kRcTr8tXr9Z8Q1SwYqHpEQyAYzevUvOiw H4E.