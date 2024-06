Acontece, a este momento, a cerimónia comemorativa do Comando Territorial da Madeira, a ter lugar na rua dos Capelistas, entre a Assembleia Legislativa da Madeira e o Comando Territorial da Madeira.

A cerimónia é presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Ireneu Barreto começou por louvar o profissionalismo destes militares e o seu “brio”.

“Julgo ser inquestionável que, apesar da sua longa História, a Guarda é uma força moderna, adaptada às exigências da nossa sociedade”, observou na ocasião.

“Os homens e, cada vez mais, as mulheres que se vão juntando ao efetivo da GNR transportam consigo o gene do progresso a par do seu humanismo. Do brio com que os seus militares desempenham a sua missão, até à forma de trato com os cidadãos à sua guarda, a GNR constitui uma força de segurança à altura das necessidades das comunidades em que se insere”, expressou.