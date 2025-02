Bom dia!

A PSP da Madeira recebeu 81 denúncias de assédio e atos exibicionistas entre 2022 e 2024. A maioria das vítimas são do sexo feminino, mas tem aumentado o número de homens que se queixam deste tipo de crimes. Entre os queixosos encontram-se 13 menores. Ao JM, o Comando Regional esclarece que os “agressores são punidos” e apela a uma “forte censura social para estes atos”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Porto Santo. Zanga com 12 anos termina com tentativa de homicídio. Homem de 65 anos está em prisão domiciliária a aguardar julgamento. Tentou agredir vizinhos com um pau e uma arma de pesca submarina.

Saiba ainda que 23 condutores foram detidos sob efeito de álcool numa semana e que animação noturna no Funchal vai começar e acabar mais cedo.

Acordo prévio para o ferry exclui apoios públicos é um assunto esmiuçado no Trocar por Miúdos numa edição que destaca a música. Beatriz Gouveia tenta alcançar Eurovisão via São Marino. Cantora madeirense disputa a semi-final do concurso com o tema ‘Your Voice’.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!