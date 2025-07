Realiza-se, nos dias 18 e 19 de julho, o 3.º Encontro de Voluntariado das Regiões Autónomas, organizado pelo Núcleo Regional da Madeira e pelo Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O evento terá lugar no Hotel Alto Lido, com sessão de abertura prevista para as 9h30 de sexta-feira, na qual intervirão as entidades convidadas, assim como os presidentes da Liga Portuguesa Contra o Cancro ao nível nacional e dos Núcleos Regionais da Madeira e dos Açores.

O evento irá reunir cerca de setenta voluntários das duas regiões autónomas com o objetivo de estimular o debate e a partilha de boas práticas no voluntariado oncológico.

No primeiro dia de encontro estão agendados vários painéis que incluem as temáticas relacionadas “O voluntariado nas Regiões Autónomas”, a “Inteligência Artificial e Saúde”, o “Registo Oncológico Nacional nas Regiões Autónomas” e a “Farmacologia Oncológica”, assim como uma mesa redonda com a Equipa de Apoio Psicossocial do SESARAM.

Já o sábado será reservado à realização de oficinas práticas dedicadas ao yoga e à promoção da empatia e colaboração entre voluntários.