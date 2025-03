Bom dia!

Entre 2023 e o final do ano passado, deram entrada na Comarca da Madeira mais de 60 ações judiciais relacionadas com o crime de tráfico de droga. 45 julgamentos já foram concluídos. A aguardar pelas sentenças continuam os arguidos envolvidos em cerca de duas dezenas de casos. Permanecem em liberdade, com medidas de coação leves.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca algumas promessas. Nova via rápida, um metro e mais autonomia. Paulo Cafôfo garante ao JM que o PS está preparado para “corrigir erros” do PSD e inovar na governação. Defende uma via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta e anuncia o estudo de um metro de superfície entre o Caniço e o Funchal. Assume que será reivindicativo junto de Lisboa e só exclui entendimentos com PSD e Chega.

Saiba ainda que hospitalização domiciliária chega aos lares e casas de saúde e que Escola da Torre aposta na educação para adultos.

Prisão preventiva para agressor que utilizou ácido é outro assunto de relevo numa edição que aborda a política nacional. Montenegro pode cair com moção de confiança.

Não perca também um Roteiro JM com ‘Enterro do Osso’ que oferece várias propostas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!

Bom dia e continuação de uma boa emissão!