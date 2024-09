A Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) realiza o 6º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que vai decorrer de 25 a 27 de setembro, no Vidamar Resort Hotel Madeira, onde especialistas, profissionais e entusiastas do setor vão analisar desafios e soluções inovadoras para uma limpeza urbana mais sustentável, a nível ambiental, económico e social.

‘Sob o mote ‘Limpeza Urbana + Sustentável”, oradores nacionais e internacionais vão analisar tendências e boas práticas do setor, abordando diversos temas, tais como: “Limpeza Urbana: Ferramenta para o Cumprimento das Metas”; “Renaturalização das cidades: mais espaços verdes, mais desafios para a limpeza urbana?”; “Governança e instrumentos de cidadania participativa para cidades mais limpas”; “Cuidar da natureza: estratégias para uma paisagem mais limpa”; e “Tornar a Limpeza Urbana mais eficiente: descarbonização e água reciclada”; entre outros.

Este ponto de networking dos diferentes agentes de limpeza urbana contará com quatro mesas-redondas: “Caminho para a sustentabilidade”; “Soluções para a Transição Energética”; “Mais eficiência para mais valor no território”; e “Dinâmicas urbanas na limpeza das cidades: da crise da habitação ao despovoamento”. O evento inclui ainda uma masterclass “Avaliar a Limpeza Urbana”, onde serão abordados exemplos internacionais de implementação de índices de limpeza urbana, visando auxiliar o desenvolvimento de um índice específico para as cidades portuguesas, uma das medidas previstas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030) e atribuídas à ALU.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis aqui.

Programa completo em: https://www.associacaolimpezaurbana.org/programa-6enlu