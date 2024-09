O transatlântico Sun Princess faz hoje a sua primeira escala no Porto do Funchal, no âmbito do cruzeiro de 25 noites que tem como destino final Fort Lauderdale, na Flórida.

A bordo, viajam 3 839 passageiros e 1 640 tripulantes.

O navio fica 11 horas na Madeira, partindo pelas 17h00, com destino a Canárias.

O cruzeiro começou no passado dia 14 de setembro, em Barcelona, com escalas em Palma de Maiorca, Cartagena, Cadiz, Southampton, Portland, Vigo, agora, Funchal, seguindo-se Tenerife e Fort Lauderdale.

O navio vai ficar posicionado na Flórida, operando cruzeiros a partir de Fort Lauderdale para destinos como Bahamas, República Dominicana, México, Honduras, Belize, Ilhas Virgens, Grand Turk, Turks anda Caicos e Porto Rico.

O Sun Princess é o primeiro navio da frota da Princess Cruises a operar com gás natural liquefeito, GNL, energia mais limpa que reduz as emissões de efeito de estufa. É também o navio mais jovem e maior da companhia, tendo iniciado a sua viagem inaugural de 10 dias pelo Mediterrâneo a 28 de fevereiro deste ano.