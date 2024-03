Um total de 526 alunos do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz, passaram pelo Parque Ecológico do Funchal e participaram na celebração da Semana da Árvore e da Floresta, organizada pelo Município do Funchal, que decorreu nesta semana.

Deste modo e durante esta semana, puderam realizar diversas atividades programadas, das quais se destacam o Percurso da Biodiversidade, o Jogo Lúdico Pedagógico da fauna, flora e fungos, os Anéis de Crescimento – Contar a historia da vida da árvore, um Debate: Recursos Florestais; Historia e Canções: trocar por miúdos – A Floresta, e Descobrir a Floresta. Todo o programa teve como pano de fundo a visita ao renovado Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal.

Foram momentos de curiosidade, alegria e contacto com a natureza, numa orientação lúdica pedagógica para sensibilizar para a importância de salvaguardar a biodiversidade e respeito pelo meio-ambiente. Infelizmente as atividades programadas para sexta e sábado foram canceladas devido às condições meteorológicas, no entanto, o entusiasmo vivido de segunda a quinta superou as expetativas e os alunos, esses ficaram maravilhados com as vivências e experiências.

Sublinhe-se a disponibilidade e o interesse da comunidade educativa, nomeadamente, Escola Ângelo Augusto da Silva; EB1/PE Santo Amaro; EB/PE São Martinho; Escola 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia; Escola da Torre; EB da Achada; Escola Maria Eugénia de Canavial; Escola da Ladeira; Escola Ângelo Augusto da Silva; EB1/PE da Assomada e Colégio da Rochinha.