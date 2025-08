A cidade norte-americana de New Bedford vive este domingo o ponto alto da 109.ª edição da Festa do Santíssimo Sacramento, a maior festa portuguesa fora de Portugal.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marca presença no evento em representação do Governo Regional, destacando o orgulho e o enraizamento da cultura madeirense na diáspora.

Mais de 350 mil pessoas são esperadas no “Madeira Field”, onde fé, tradição, gastronomia e música se unem. A festa, organizada pelo Clube Madeirense S.S. Sacramento, inclui missa solene, procissão, desfile com folclore e entrega de bolsas de estudo no valor de 50 mil dólares.

Nuno Maciel aproveitou a ocasião para destacar o papel da comunidade madeirense nos EUA e reforçar a ligação entre a Região e os emigrantes, sublinhando que “a Madeira dá dimensão ao Mundo”.