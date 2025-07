É inaugurado amanhã, o empreendimento de habitação social da Nazaré, São Martinho, um conjunto de 33 fogos, num investimento de 4,4 milhões de euros, no âmbito do PRR, através do 1.º Direito-Programa de Apoio ao Acesso à habitação.

Segundo a Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia tem lugar pelas 16h30, com a autarquia a dar resposta a 33 agregados familiares.

“O edifício de habitação multifamiliar apresenta uma volumetria equivalente a 9 pisos, sendo dois pisos abaixo da cota de soleira destinados a estacionamento automóvel, arrecadações e casa dos resíduos sólidos. São 33 fogos habitacionais, distribuídos por 12 T1, 12 T2, 8 T3 e 1 T4. Inclui ainda áreas destinadas a infraestruturas e outros espaços de utilização coletiva, um espaço verde público de enquadramento, à cota do passeio da Rua do Brasil e Rotunda adjacente. O projeto de arquitetura foi executado internamente através do Departamento de Urbanismo”, lê-se no comunicado da CMF.