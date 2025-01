A Coordenação do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (EBSDLA), dinamizou no dia 17 de janeiro, na Vila de São Vicente, a XVII Prova de Orientação Rodoviária, destinada aos alunos do 2.º e 3.º ciclo, que foi realizada com a colaboração da Direção de Serviços do Desporto Escolar da Região Autónoma da Madeira.

Esta iniciativa teve como principal objetivo sensibilizar os alunos, de uma forma lúdico-desportiva, para o conhecimento das principais regras e sinais de trânsito, que é tão importante para quem vive em sociedade.

O itinerário entre a Escola e a Vila de São Vicente e o respetivo regresso foi realizado a pé, com benefícios acrescidos para a saúde dos participantes, e complementarmente, durante o trajeto, também foi possível identificar alguns sinais de trânsito e outras situações relacionadas com a segurança, nomeadamente na identificação do lado correto da via de trânsito que os peões devem estar aquando da sua circulação.

Na Prova participaram 31 alunos, provenientes de sete turmas da Escola, sensivelmente metade de cada Ciclo de Ensino. De entre todos os participantes, foram apurados os representantes da Escola de cada Ciclo para a Fase Regional.

Os responsáveis pelo projeto fizeram um balanço muito positivo da atividade, enalteceram a participação e o interesse dos alunos, e reforçaram a importância deste tipo de atividades na promoção duma cultura de educação para a segurança rodoviária.