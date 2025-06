A iniciativa é coordenada pela associação My Madeira Island (MMI), dedicada à promoção do desenvolvimento social, económico e cultural da Região, que explica que, ao longo dos meses de março, abril e maio, a equipa percorreu diversos concelhos – incluindo Funchal, São Vicente, Santana, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto Santo – para ouvir os jovens e refletir com eles sobre a sua relação com a natureza e os desafios ambientais e sociais da ilha.

Foram abordados temas como a vontade de permanecer ou emigrar, as oportunidades de estudo e emprego, o papel da natureza no quotidiano, os comportamentos que afetam o ambiente, e as possibilidades de conciliar desenvolvimento económico com preservação ambiental. Os participantes debateram também o poder da juventude para influenciar decisões sobre florestas, praias e o oceano, e imaginaram campanhas e projetos liderados por jovens.

“A Madeira está a viver uma fase de grande crescimento económico e afluxo turístico, e é fundamental envolver os jovens na discussão sobre o futuro do arquipélago”, sublinha Anastasia Mazur, presidente da associação My Madeira Island.

Os resultados destes encontros serão apresentados no próximo dia 27 de junho, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), numa conferência final integrada na Bienal de Arte e Design. Jovens e decisores locais irão reunir-se num evento público com o objetivo de discutir estratégias de conservação e cocriar um plano de ação para proteger a biodiversidade da Madeira.

Será ainda apresentada a obra de arte coletiva criada ao longo dos workshops – uma coleção de postais de cada concelho participante, elaborados em papel reciclado com sementes. A instalação artística simboliza as ideias e os compromissos ecológicos assumidos pelos jovens.

Como complemento, o projeto incluiu também um concurso online – uma maratona de cinco dias de perguntas e respostas sobre a biodiversidade madeirense, com sorteios e prémios a anunciar na conferência final.

‘O Conselho de Todos os Seres’ nasceu da colaboração entre jovens envolvidos no projeto europeu Biodiversity Illustrated e a equipa da MMI, inspirando-se no livro A Viagem com as Sementes da Vida, que apresenta o conceito do Conselho de Todos os Seres – um ritual criado pelos ambientalistas Joanna Macy e John Seed. Esta ideia foi adaptada para uma abordagem criativa voltada para o público jovem, promovendo o diálogo democrático entre gerações.

Este projeto dá continuidade às temáticas ambientais, agora para um público jovem, depois das atividades desenvolvidas na iniciativa Mãos Pequenas – Grandes Decisões, um ciclo de workshops para crianças do Funchal, integrado na Semana do Clima do Funchal.