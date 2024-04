300 crianças participaram em Machico numa caminhada contra o maus-tratos infantis

Cerca de 300 crianças da escola Eng. Luís Santos Costa fizeram, esta terça-feira, dia 30 de abril, uma Caminhada Azul pelas ruas de Machico, com o objetivo de “sensibilizar para a prevenção dos maus-tratos infantis, que se assinalou durante todo o mês que agora termina”.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o culminar do percurso deu-se na Praça do Fórum Machico, onde foi construído um simbólico laço azul com todas as crianças e docentes presentes.

A iniciativa, organizada em parceria com a CPCJ Machico, visou impactar a comunidade para este flagelo ainda presente na nossa sociedade.

De referir que ao longo de todo o mês foram realizadas diversas iniciativas em torno da temática.