Assim, 27 automóveis clássicos da propriedade de residentes fazem hoje o mesmo percurso, se bem com algumas alterações ao trajeto devido a uma prova desportiva que decorria na Avenida do Mar.

Miguel Gouveia, presidente do Clube de Automóveis Clássicos disse ao nosso jornal que o grupo de participantes faz o percurso até Câmara de Lobos pela Estrada Monumental, as viaturas ficarão em exposição na Praça da Autonomia e, depois do almoço, a excursão regressa ao Funchal, passando pela Rotunda Harvey Foster e estacionando as viaturas em frente à Assembleia Legislativa, onde ficarão em exposição.