O PAN acaba de entregar a lista pelo círculo da Madeira às legislativas nacionais agendadas para 18 de maio.

Valter Ramos, cabeça de lista, disse aos jornalistas, à saída do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, que as causas do partido passam por mais e melhores apoios à habitação, por segurança e ajudas aos idosos e ainda políticas concretas para combater as desigualdades que assolam o país.

O PAN defende ainda mais apoios para a causa animal e para a natureza. Diz que as pessoas estão a eleger seis deputados pela Madeira que vão para a Assembleia da República defender o que a Região precisa. Valter Ramos apresenta-se em primeiro lugar na lista, estando em segundo Mário Nogueira e ainda Diana Castanho.