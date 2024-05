O ‘Madeira Flower Classic Auto Parade’ decorre amanhã, entre as 16h30 e as 17h30, inserido no programa da Festa da Flor,

O presidente do Governo Regional assiste ao evento, numa das bancadas destinadas ao público, mais concretamente a localizada em frente à Alfândega, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, à semelhança do que aconteceu no cortejo da Festa da Flor.

Estão inscritas 202 viaturas antigas e clássicas. Este ano, a parada conta, igualmente, com a presença de cerca de 10 bicicletas, que circularão após os primeiros automóveis.

O desfile começa às 16h30 na Avenida Sá Carneiro, junto à rotunda com o mesmo nome, e percorre a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, pelo lado norte, até junto da Praça da Autonomia, regressando à Avenida Francisco Sá Carneiro pelo lado sul.

No final, os veículos ficarão em exposição na Avenida Sá Carneiro até às 18h30.

Na edição deste ano, atuarão duas bandas no coreto colocado próximo da Rotunda Sá Carneiro, de onde será transmitida a música ao longo de todo o itinerário da parada automóvel.