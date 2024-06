1.642 crianças do parque escolar de Santo António em celebração

Para celebrar o Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia de Santo António promoveu atividades lúdicas a 1642 alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas e infantários da freguesia.

Os alunos das Escolas EB1/PE Ladeira, EB1/PE Boliqueime, EB1/PE Santo Amaro e do Colégio do Marítimo, foram brindados com um passeio ao Parque Temático de Santana, espaço que oferece experiências interativas e educativas.

Entre as atrações, destacam-se os pavilhões dedicados às descobertas dos navegadores portugueses, à história da ilha e às tradições locais.

A par do passeio e da visita, também os lanches e bonés coloridos oferecidos às crianças, foram garantidos pela Junta de Freguesia.

Esta atividade decorreu ao longo de todo o dia de ontem, 4 de junho, e contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia, Ilídio Castro.

Esta quarta-feira, 5 de junho, foi a vez dos infantários Toca dos Traquinas, Centro Paroquial da Graça, Cidade dos Brinquedos e Refúgio do Bebé, serem presenteadas com espetáculos de animação, insufláveis e balões, garantindo que todas as crianças da freguesia têm a oportunidade de celebrar este dia especial.

Conforme explicou o presidente da Junta de Freguesia, “o objetivo é proporcionar momentos de alegria e diversão e ao mesmo tempo sensibilizar os nossos concidadãos para a importância de garantir uma infância segura e feliz a todas as crianças”.

Ilídio Castro acrescentou ainda que a par das habituais celebrações, “neste dia devemos refletir sobre os desafios que muitas crianças ainda enfrentam e renovar o nosso compromisso com a educação e com o desenvolvimento dos mais novos”.