Nos passados dias 8 e 9 de maio, o Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ) abriu as portas para proporcionar uma experiência enriquecedora a cerca de 130 visitantes, entre os quais alunos, professores, encarregados de educação.

Os participantes tiveram a oportunidade de explorar as instalações do Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM) e da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), e de interagir diretamente com formandos e docentes nas oficinas e espaços tecnológicos. O ambiente foi dinâmico e inspirador, permitindo aos visitantes conhecer, de forma prática, as diversas áreas de formação oferecidas, e melhor entender as possibilidades de futuro académico e profissional.

Ao longo destes dois dias, houve diversas demonstrações interativas nas salas de formação e várias sessões de informação acerca das saídas profissionais dos cursos previstos para o próximo ano letivo. Além de proporcionar conhecimento e orientação vocacional, esta iniciativa pretendeu reforçar o compromisso do Instituto com a valorização do Ensino e Educação Profissional na Região. Os cursos em demonstração foram dos de nível 4, que conferem o 12.º ano, Cursos Profissionais e Cursos de Aprendizagem, como o de Técnico/a Assistente Dentário, Técnico/a de Eletrónica Automação e Comando, Técnico/a de Multimédia, bem com o de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel e cabeleireiro/a.

O IQ lembra que a iniciativa ‘Student shadowing: Vem ser nosso aluno por um dia!’ está disponível durante todo o ano letivo a todos os alunos do 3.º ciclo de qualquer escola da Região. Os interessados têm a oportunidade de assistir e participar numa ou mais aulas dos cursos à sua escolha, durante uma manhã ou uma tarde. Esta pode ser uma oportunidade crucial no momento de tomar a decisão do percurso a seguir. Os interessados podem inscrever-se através das redes sociais, site ou através do número 291 721360.