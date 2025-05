No regresso do programa ‘Ação Erasmus’, após as férias da Páscoa, o estúdio da Rádio JM FM recebeu o responsável pela Direção de Serviços , Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem (DSTAIA), Luís Gaspar, e o coordenador do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas, Emanuel Garcês, da Direção Regional de Educação.