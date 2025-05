A edição do Ação Erasmus que foi para o ar na rádio JM FM, no dia 15 de Abril , teve como convidados Sérgio Oliveira, presidente da direção da ACAPORAMA (Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira) e Olívia Silva, coordenadora do projeto Erasmus, que se estreiam no universo chamado Programa Erasmus+. Os temas em destaque são a educação e a formação.