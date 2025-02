O madeirense Octávio Freitas, atualmente a liderar o restaurante Desarma, no Funchal, foi eleito ‘Chefe de Cozinha do Ano’, pela Revista de Vinhos, na cerimónia ‘Melhores do Ano’, que decorreu na passada sexta-feira, dia 7 de fevereiro, na Alfândega do Porto.

Os prémios ‘Melhores do Ano’ da Revista de Vinhos são, há quase três décadas, um momento de celebração e reconhecimento do que de melhor se faz no vinho, no enoturismo e na gastronomia em Portugal.

São considerados os ‘Óscares’ do setor e refletem não só a evolução do panorama vitivinícola nacional, mas também a solidez e a resiliência daqueles que nele trabalham.

Este ano foram atribuídos prémios em 25 categorias, destacando projetos e protagonistas que marcam a diferença.