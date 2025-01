O ator usou as redes sociais para anunciar que tinha tido alta e que estava “vivo e com bom astral”, lembrado que a vida tem altos e baixos.

Ângelo Rodrigues admitiu, através de um vídeo publicado nas histórias do Facebook e mais tarde replicado por diversos órgãos de comunicação social, que consumiu “uma mistura infeliz de substâncias psicoativas”.

“Tive um grande percalço, é verdade. Uma pneumonia grave e uma mistura infeliz de psicoativas atiraram-me para uma cama do hospital, mas, felizmente, tudo isso é passado”, disse no dia em que saiu do hospital onde esteve em coma induzido a tratar de uma pneumonia por aspiração.

Lança um apelo às pessoas pedindo-lhes mais “amor e mais empatia” e mais gentileza com o outro. A finalizar agradece a todos os que se preocuparam com ele e que trataram a sua recuperação.