“A minha inspiração”. Cristiano Ronaldo partilha vídeo da Madeira

Cristiano Ronaldo partilhou, no fim do dia de ontem, um vídeo no qual dá a ‘ver’ aos seus seguidores algumas das melhores paisagens e atividades a não perder na ilha na Madeira.

“Já viu alguma coisa assim?”, indaga o futebolista na descrição da publicação feita na rede social Instagram, na qual avança que a Natureza e a Madeira não, na verdade, “um só”.

No fim do vídeo, o futebolista aponta ainda o arquipélago é sua inspiração.

Ora veja abaixo o vídeo em questão: