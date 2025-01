Há caminho e há futuro! Continuo a acreditar e a acreditar que urge fazer acreditar! Essa responsabilidade é nossa. Nossa, de quem governa, de quem decide, de quem executa. Seja a 16, 23 ou 30 de março. Decida o que decidir o Presidente da República, a responsabilidade de fazer acreditar passa por cada um de nós. Que ninguém se furte a esse desígnio!

O que ouço das pessoas, o que sinto e o que transmitem, nada tem a ver com jogos partidários nem com lutas individuais de projetos pessoais. Ambições desmedidas de egos levianos não passarão no crivo de quem escolhe. As pessoas só querem estabilidade, caminho e esperança. Quem proporcionar esta trilogia terá a sua confiança. Uma confiança que sairá reforçada num projeto com passado e sustentabilidade futura, alicerçado em compromisso, competência e visão. A responsabilidade dos decisores políticos passa por honrar o que desejam os madeirenses e porto-santenses, continuar a fazer crescer a região na paz social e no desenvolvimento económico, privilegiando a iniciativa privada e amparando os desafios sociais, que sempre se colocam.

Na generalidade, os indicadores são positivos, revelam crescimento e desenvolvimento. Há trabalho, há mais economia e menos carga fiscal. As empresas e os cidadãos sentiram nos últimos meses esse conforto. Sentiram nos vencimentos, sentiram na receita e em menos pagamento de impostos. Não é perfeito nem está acabado. É possível fazer mais! É possível fazer melhor. Sabemos como o fazer. Para isso, não podemos ter eleições de 6 em 6 meses. Não podemos apregoar que não faz falta um Orçamento. Não podemos colocar vontades individuais acima do bem-estar coletivo.

O tempo é de união e foco. A estabilidade política é possível. As pessoas querem! Basta que cada um deite para trás o que divide e coloque acima o que une. E o que une é mais que o que separa. O que une, é o que sempre uniu: é a Madeira e são os madeirenses. É possível continuar a construir, sem destruir. O caminho faz-se em crescendo e há espaço para todos. Não é preciso pisar ninguém. Temos os alicerces e a base é sólida. Temos passado. Temos uma nova geração preparada. A geração da Autonomia está pronta. Basta mesclarmos experiência de uns com novas visões de outros, sem excessos partidários e a Madeira primeiro, e os madeirenses depositarão a sua confiança. Está ao nosso alcance!

Da oposição de esquerda não ouço dizer que há projeto e visão para fazer melhor. Pelo contrário. Os madeirenses temem coligações negativas de esquerda, promovidas por projetos locais, frustrações individuais e egos que se auto afagam! Os empresários nem querem ouvir falar deste caminho. Sabem que governar a região não é igual a governar uma ou outra autarquia. É possível estabilidade política para 4 anos, assente em mais concertação parlamentar e pluralidade de visões. A pluralidade enriquece e não diminui. O tempo é decisivo. Os dados estão lançados. Cabe-nos apontar o caminho. Ele existe, tem lastro social-democrata e na noite eleitoral todos os cenários têm de ser considerados.