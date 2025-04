Sismo: UNOPS mobiliza mais de 11ME em financiamento para apoiar Myanmar

O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) mobilizou 12 milhões de dólares (11,11 milhões de euros) em financiamento de emergência para esforços de socorro após o sismo que abalou Myanmar na sexta-feira.

“Estamos prontos para apoiar o povo de Myanmar neste momento difícil. Estamos a fornecer assistência imediata, apoiando a recuperação precoce e estamos preparados para aumentar o nosso apoio quando a extensão total das necessidades se tornar mais clara”, indicou, em comunicado, o subsecretário-geral das Nações Unidas e diretor executivo do UNOPS, Jorge Moreira da Silva.

Em colaboração com agências da ONU, parceiros locais e organizações humanitárias, a equipa do UNOPS em Myanmar tem estado a trabalhar para fornecer assistência imediata e apoiar os esforços de recuperação, num momento em que o número de mortos do terramoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar ultrapassou já os 2.700, além de milhares de feridos.

Este financiamento de emergência está a ser alocado a parceiros da ONU e destinado a serviços essenciais, e inclui assistência em dinheiro e alimentos, tendas, pastilhas de purificação de água e outros materiais de emergência, segundo um comunicado da UNOPS.

A tragédia agravou uma situação humanitária já difícil na antiga Birmânia, atingindo comunidades já sobrecarregadas pelo impacto do conflito, deslocamento e outros desastres.

Antes do sismo, quase 20 milhões de pessoas em Myanmar precisavam de assistência, ainda segundo dados da ONU.

“Esta tragédia acontece quando Myanmar já enfrentava uma terrível crise humanitária. Agora, famílias que já estavam sobrecarregadas perderam os seus entes queridos, as suas casas e os seus meios de subsistência”, lamentou Jorge Moreira da Silva.

A UNOPS tem a maior presença da ONU em Myanmar, com mais de 400 trabalhadores no local.

“Estamos a usar a nossa experiência em infraestrutura para avaliar e priorizar a reparação de instalações críticas. Além de apoiar as populações locais, especialistas da UNOPS foram mobilizados para inspecionar e avaliar as instalações da ONU, recomendando reparações e instalando sistemas solares temporários para permitir a resposta da ONU”, diz ainda a nota.

A situação no local continua crítica, com comunicações e acesso rodoviário interrompidos, dificultando os esforços de resposta ao sismo.

De acordo com a ONU, as necessidades urgentes incluem abrigo, água limpa, materiais médicos e assistência médica de emergência.

As equipas de salvamento continuam a encontrar sobreviventes e retiraram hoje com vida uma mulher de 63 anos dos escombros de um edifício na capital, Naypyidaw.

Os peritos dizem que a probabilidade de encontrar sobreviventes diminui drasticamente após 72 horas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 10.000 edifícios desabaram ou ficaram gravemente danificados no centro e noroeste de Myanmar.

As autoridades de Myanmar afirmaram que mais de 8,5 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo sismo que atingiu a região centro-norte do país na sexta-feira.

O terramoto também abalou a vizinha Tailândia e provocou a queda de um edifício em construção, soterrando muitos trabalhadores.